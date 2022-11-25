Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сможет ли он делать это с Леброном?» О’Нил — об Энтони Дэвисе

«Сможет ли он делать это с Леброном?» О’Нил — об Энтони Дэвисе
Комментарии

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил высказался о центровом «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.

«Леброн много владеет мячом. Конечно, когда его нет, эту роль берёт Энтони Дэвис. Об этом мы говорили в течение последних двух лет. Леброн будет Леброном, но Энтони должен требовать мяч, делать точные броски и стараться не отходить на второй план, проигрывая Леброну. Сейчас он просит мяч, получает его, делает броски с высоким процентом попаданий и его показатели впечатляют. Вопрос в том, сможет ли он делать это с Леброном», — сказал О‘Нил в The Big Podcast with Shaq.

Напомним, Леброн пропустил последние пять матчей «Лейкерс» из-за травмы.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Новость по теме
Инсайдер раскрыл сроки возвращения травмированного Леброна, пропустившего 5 матчей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022