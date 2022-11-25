«Сможет ли он делать это с Леброном?» О’Нил — об Энтони Дэвисе
Поделиться
Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил высказался о центровом «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.
«Леброн много владеет мячом. Конечно, когда его нет, эту роль берёт Энтони Дэвис. Об этом мы говорили в течение последних двух лет. Леброн будет Леброном, но Энтони должен требовать мяч, делать точные броски и стараться не отходить на второй план, проигрывая Леброну. Сейчас он просит мяч, получает его, делает броски с высоким процентом попаданий и его показатели впечатляют. Вопрос в том, сможет ли он делать это с Леброном», — сказал О‘Нил в The Big Podcast with Shaq.
Напомним, Леброн пропустил последние пять матчей «Лейкерс» из-за травмы.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
-
11:24
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
-
20:13
-
19:58
-
19:33
-
18:51
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:24
-
16:12
-
15:39
-
15:29
-
14:38
-
14:37
-
13:43
Партнерский контент