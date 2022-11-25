«Сможет ли он делать это с Леброном?» О’Нил — об Энтони Дэвисе

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил высказался о центровом «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.



«Леброн много владеет мячом. Конечно, когда его нет, эту роль берёт Энтони Дэвис. Об этом мы говорили в течение последних двух лет. Леброн будет Леброном, но Энтони должен требовать мяч, делать точные броски и стараться не отходить на второй план, проигрывая Леброну. Сейчас он просит мяч, получает его, делает броски с высоким процентом попаданий и его показатели впечатляют. Вопрос в том, сможет ли он делать это с Леброном», — сказал О‘Нил в The Big Podcast with Shaq.



Напомним, Леброн пропустил последние пять матчей «Лейкерс» из-за травмы.

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