Названы примерные сроки возвращения лидеров «Клипперс» Леонарда и Джорджа
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Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж могут восстановиться после травм к декабрьским матчам. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Лоу Мюррэй.
Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.
В настоящий момент «Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 11 побед при восьми поражениях. Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт с «Денвер Наггетс». Он состоится 26 ноября. Начало – в 6:30 мск.
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