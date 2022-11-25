Энтони Дэвис: с Леброном в составе здорово, но «Лейкерс» выигрывает и без него

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса, который восстанавливается от травмы.
«Мне нравится, как нам удаётся играть в последних матчах. Я не знаю, когда вернётся Леброн. Неприятно получать травму паха, но он хорошо тренируется и стремится к восстановлению. Надеюсь, Джеймс вернётся в гостевых играх.
Мы уже выиграли несколько игр и без него. Конечно, здорово, когда Леброн в составе, нам нужно сыграться, особенно когда вернутся в строй и Деннис Шрёдер с Томасом Брайантом. Пусть Леброн не спешит, пусть отдохнёт столько, сколько ему потребуется», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.
Леброн Джеймс пропустил из-за травмы паха последние пять игр «Лейкерс», в которых команда одержала три победы.
- 25 ноября 2022
-
20:04
-
20:02
-
19:16
-
18:35
-
18:17
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
-
11:24
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
-
20:13
-
19:58
-
19:33
-
18:51
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:24
-
16:12