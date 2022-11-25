Энтони Дэвис: с Леброном в составе здорово, но «Лейкерс» выигрывает и без него

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса, который восстанавливается от травмы.



«Мне нравится, как нам удаётся играть в последних матчах. Я не знаю, когда вернётся Леброн. Неприятно получать травму паха, но он хорошо тренируется и стремится к восстановлению. Надеюсь, Джеймс вернётся в гостевых играх.



Мы уже выиграли несколько игр и без него. Конечно, здорово, когда Леброн в составе, нам нужно сыграться, особенно когда вернутся в строй и Деннис Шрёдер с Томасом Брайантом. Пусть Леброн не спешит, пусть отдохнёт столько, сколько ему потребуется», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.



Леброн Джеймс пропустил из-за травмы паха последние пять игр «Лейкерс», в которых команда одержала три победы.

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