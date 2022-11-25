МБА обыграл «Парму-Пари» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

ПБК МБА переиграл «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 102:87.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, в активе которого 24 очка. 22 балла набрал Евгений Воронов. 15 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин.



В составе «Пармы-Пари» отличился Брайон Аллен, набравший 26 очков. Ещё 21 очко на свой счёт записал Глеб Шейко.



Следующий матч МБА проведёт 29 ноября в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября.