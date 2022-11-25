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МБА обыграл «Парму-Пари» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

МБА обыграл «Парму-Пари» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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ПБК МБА переиграл «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 102:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, в активе которого 24 очка. 22 балла набрал Евгений Воронов. 15 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин.

В составе «Пармы-Пари» отличился Брайон Аллен, набравший 26 очков. Ещё 21 очко на свой счёт записал Глеб Шейко.

Следующий матч МБА проведёт 29 ноября в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
25 ноября 2022, пятница. 19:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
102 : 87
Парма-Пари
Пермь, Россия
МБА: Касаткин - 24, Воронов - 22, Лопатин - 15, Якушин - 12, Хоменко - 11, Голдырев - 8, Валиев - 4, Платонов - 3, Пушков - 3, Одиноков, Савченко, Шарапов
Парма-Пари: Аллен - 26, Шейко - 21, Диме - 10, Походяев - 10, Платунов - 9, Роберсон - 6, Джеймс - 5, Антипов, Будин, Куров, Перевалов, Попов
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