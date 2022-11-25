Шакил О’Нил считает, что Дэвис должен остаться лидером «Лейкерс» после возвращения Леброна

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил уверен, что форвард «озёрников» Энтони Дэвис должен остаться лидером команды даже после возвращения Леброна Джеймса на площадку.



«Леброн много владеет мячом. Когда его не бывает, то владение распределяется между остальными баскетболистами, и Энтони Дэвис становится самым важным игроком. Мы уже говорили об этом в последние пару лет. Леброн — это Леброн, но Дэвис должен требовать себе мяч, не обязательно всегда уступать ему.



Дэвис бывает главным. Если нет Леброна, он бросает, получает мячи, у него высокий процент. Статистика говорит сама за себя. Вопрос лишь в том, может ли он это показывать при Леброне», — цитирует Шакила Fadeaway World.



Леброн Джеймс пропустил уже пять матчей из-за травмы.