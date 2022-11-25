Кайри Ирвинг: не отмечаю День благодарения, это для меня не праздник

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг признался, что не празднует День благодарения, но выразил надежду, что болельщики команды сумели хорошо провести время в кругу семьи.



«Я не праздную День благодарения, но пожелал бы всем, кто отмечает его с семьёй, всех благ. Лично для меня это не праздник, но наслаждайтесь едой за меня», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.



Стоит отметить, что Национальная баскетбольная ассоциация не проводит матчи регулярного чемпионата в День благодарения.



Кайри Ирвинг не так давно вернулся на площадку после того, как руководство «Бруклина» отстранило его за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих социальных сетях. Баскетболист после этого принёс публичные извинения, но пропустил восемь игр, вернувшись лишь перед встречей с «Мемфис Гриззлис» 21 ноября.

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