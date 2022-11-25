Карасёв прокомментировал победу МБА в матче с «Пармой-Пари»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных над «Пари-Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



«К сожалению, победа получилась с горьким привкусом — Саша Хоменко получил травму. Надеемся, что там ничего серьёзного, но сейчас судить рано. Пока была полная ротация, показывали хороший баскетбол. Смогли исправить игру на подборе, в отличие от матча в Перми. Дебют Савченко? У него была задача выиграть стартовый спорный, он её выполнил», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 102:87.



Следующий матч МБА проведёт 29 ноября в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 28 ноября.

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