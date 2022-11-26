Шакил О’Нил: надо извиниться перед Клэем Томпсоном, если он будет и дальше так играть
Поделиться
Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил высказался об игре защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.
«Конечно, восстановление займёт какое-то время, когда у тебя были две серьёзные травмы на одной ноге. Да, он прекрасно играл в последних матчах, но будет ли продолжать в том же духе? Сила «Уорриорз» всегда была в стабильности.
Клэй — свой парень. Надо будет перед ним извиниться, если он продолжит играть в том же духе. Это крепкий игрок. Надеюсь, он использовал критику как мотивацию и вернётся на свой реальный уровень», — цитирует О’Нила Fadeaway World.
Ранее другая легенда НБА, Чарльз Баркли, неоднократно подвергал Клэя Томпсона критике, заявляя, что уровень игры защитника «уже не тот».
Новость по темеШакил О’Нил считает, что Дэвис должен остаться лидером «Лейкерс» после возвращения Леброна
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
00:47
-
00:38
-
00:37
-
00:00
- 25 ноября 2022
-
22:57
-
22:30
-
21:55
-
21:32
-
21:05
-
20:04
-
20:02
-
19:16
-
18:35
-
18:17
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
-
11:24
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
Партнерский контент