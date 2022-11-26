Шакил О’Нил: надо извиниться перед Клэем Томпсоном, если он будет и дальше так играть

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил высказался об игре защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.



«Конечно, восстановление займёт какое-то время, когда у тебя были две серьёзные травмы на одной ноге. Да, он прекрасно играл в последних матчах, но будет ли продолжать в том же духе? Сила «Уорриорз» всегда была в стабильности.



Клэй — свой парень. Надо будет перед ним извиниться, если он продолжит играть в том же духе. Это крепкий игрок. Надеюсь, он использовал критику как мотивацию и вернётся на свой реальный уровень», — цитирует О’Нила Fadeaway World.



Ранее другая легенда НБА, Чарльз Баркли, неоднократно подвергал Клэя Томпсона критике, заявляя, что уровень игры защитника «уже не тот».