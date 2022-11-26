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«Барселона» обыграла «Басконию» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Басконию» в Евролиге
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«Барселона» одержала победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. 17 очков набрал Кори Хиггинс. 11 баллов на счету Оскара Да Силвы.

В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.

В следующем туре «Барселона» сыграет с немецкой «Альбой» на выезде. Встреча состоится 1 декабря, начало — в 20:30 мск. «Баскония» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Испании 1 декабря, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
96 : 84
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Веселы - 18, Хиггинс - 17, Да Силва - 11, Лапровиттола - 9, Тоби - 9, Шанлы - 8, Калинич - 7, Саторански - 7, Абринес - 6, Йокубайтис - 4, Курич, Ннаджи
Баскония: Ховард - 25, Костелло - 13, Хенри - 13, Томпсон - 9, Хоммс - 8, Гедрайтис - 7, Эноч - 4, Диес - 3, Котсар - 2, Куруц, Маринкович, Райэсте
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