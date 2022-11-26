«Барселона» обыграла «Басконию» в Евролиге

«Барселона» одержала победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. 17 очков набрал Кори Хиггинс. 11 баллов на счету Оскара Да Силвы.



В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.



В следующем туре «Барселона» сыграет с немецкой «Альбой» на выезде. Встреча состоится 1 декабря, начало — в 20:30 мск. «Баскония» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Испании 1 декабря, начало — в 22:30 мск.