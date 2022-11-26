«Барселона» обыграла «Басконию» в Евролиге
Поделиться
«Барселона» одержала победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:84.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 18 очков. 17 очков набрал Кори Хиггинс. 11 баллов на счету Оскара Да Силвы.
В составе «Басконии» 25 очков набрал Маркус Ховард.
В следующем туре «Барселона» сыграет с немецкой «Альбой» на выезде. Встреча состоится 1 декабря, начало — в 20:30 мск. «Баскония» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Испании 1 декабря, начало — в 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
96 : 84
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Веселы - 18, Хиггинс - 17, Да Силва - 11, Лапровиттола - 9, Тоби - 9, Шанлы - 8, Калинич - 7, Саторански - 7, Абринес - 6, Йокубайтис - 4, Курич, Ннаджи
Баскония: Ховард - 25, Костелло - 13, Хенри - 13, Томпсон - 9, Хоммс - 8, Гедрайтис - 7, Эноч - 4, Диес - 3, Котсар - 2, Куруц, Маринкович, Райэсте
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
00:47
-
00:38
-
00:37
-
00:00
- 25 ноября 2022
-
22:57
-
22:30
-
21:55
-
21:32
-
21:05
-
20:04
-
20:02
-
19:16
-
18:35
-
18:17
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
-
11:24
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
Партнерский контент