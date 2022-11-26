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«Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз»

«Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз»
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«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. Встреча проходила на стадионе Спектрум-центр в Шарлотте (США). «Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Келли Убре, набравший 28 очков. Вслед за ним идет его партнер по команде американский разыгрывающий Терри Розир — 24 очка.

У «Миннесоты» лучшими были Энтони Эдвардс (28 очков), Д'Анджело Расселл (20 очков, 10 передач) и Руди Гобер (17 очков, 17 подборов).

«Шарлотт» идет на 13-м месте в Восточной конференции НБА. «Миннесота» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

Следующий матч у «Хорнетс» пройдет 29 ноября с «Бостон Селтикс». «Тимбервулвз» сыграет «Голден Стэйт Уорриорз» завтра, 27 ноября.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Убре - 28, Розир - 22, Вашингтон - 16, Маледон - 14, Джонс - 9, Букнайт - 8, Макдэниелс - 8, Пламли - 3, Ричардс - 2, Болл, Макгауэнс, Мартин, Смит, Тор, Уильямс, Хэйворд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Расселл - 20, Таунс - 19, Гобер - 17, Ноуэлл - 8, Рид - 7, Андерсон - 6, Риверс - 4, Макдэниелс - 2, Гарза, Лоусон, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Принс, Форбс
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