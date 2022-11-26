«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. Встреча проходила на стадионе Спектрум-центр в Шарлотте (США). «Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз».



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Келли Убре, набравший 28 очков. Вслед за ним идет его партнер по команде американский разыгрывающий Терри Розир — 24 очка.



У «Миннесоты» лучшими были Энтони Эдвардс (28 очков), Д'Анджело Расселл (20 очков, 10 передач) и Руди Гобер (17 очков, 17 подборов).



«Шарлотт» идет на 13-м месте в Восточной конференции НБА. «Миннесота» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.



Следующий матч у «Хорнетс» пройдет 29 ноября с «Бостон Селтикс». «Тимбервулвз» сыграет «Голден Стэйт Уорриорз» завтра, 27 ноября.