38 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:102.



Самым результативным игроком «Милуоки» стал 27-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 38 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Джевона Картера, который набрал 18 очков, сделал три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 29 очков, три подбора и одна передача. Также стоит отметить 22-летнего разыгрывающего Дариуса Гарлэнда (20 очков, четыре подбора и три передачи).