38 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:102.
Самым результативным игроком «Милуоки» стал 27-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 38 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Джевона Картера, который набрал 18 очков, сделал три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 29 очков, три подбора и одна передача. Также стоит отметить 22-летнего разыгрывающего Дариуса Гарлэнда (20 очков, четыре подбора и три передачи).
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 102
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Картер - 18, Портис - 14, Холидэй - 9, Аллен - 8, Лопес - 8, Нвора - 7, Мэттьюз - 5, Хилл - 5, Мамукелашвили - 3, Боучэмп - 2, Адетокунбо, Грин, Ибака, Инглс, Коннотон, Миддлтон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Гарлэнд - 20, Окоро - 13, Лопес - 8, Мобли - 8, Осман - 8, Уэйд - 7, Дьяките - 5, Мобли - 2, Аллен - 1, Нето - 1, Лав, ЛеВерт, Рубио, Стивенс, Уиндлер
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