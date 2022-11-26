33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту» на домашнем паркете

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:118.



Лидером по результативности в этой игре стал 34-летний американский разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 33 очка и совершивший пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить защитника Клэя Томпосона, который набрал 20 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. В составе «Джаз» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Лаури Маркканен – 24 очка, шесть подборов и одну передачу.



В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Юта Джаз» — с «Финикс Санз». Оба поединка пройдут в воскресенье, 27 ноября.