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Результаты всех матчей НБА 26 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 26 ноября, турнирная таблица
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26 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 14 матчей.

«Шарлотт Хорнетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:108.
«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» – 99:107.
«Нью-Йорк Никс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 129:132 ОТ.
«Бостон Селтикс» – «Сакраменто Кингз» – 122:104.
«Хьюстон Рокетс» – «Атланта Хоукс» – 128:122
«Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс» – 128:117.
«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 132:111.
«Майами Хит» – «Вашингтон Уизардс» – 110:107.
«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» – 117:102.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Чикаго Буллз» – 123:119 ОТ.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 94:105.
«Финикс Санз» – «Детройт Пистонс» – 108:102.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта Джаз» – 129:118.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» – 104:114.

Турнирная таблица НБА
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