Леброн Джеймс высказался о возвращении на паркет после травмы

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою первую игру после возвращения на паркет. Напомним, он был вынужден пропустить последние пять матчей из-за растяжения левой приводящей мышцы.

В матче с «Сан-Антонио Спёрс» (105:94) Леброн стал вторым по результативности игроком встречи, набрав 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. Восемь очков он записал на свой счёт в последней четверти.

«Сегодня утром я чувствовал себя очень хорошо. Поэтому понимал, что хочу прийти сюда и посмотреть, в какой я форме. Я чувствовал в себе силы.

Четвёртая четверть всегда была моей любимой. Это время для победы, это время для снятия всех вопросов по игре, я всегда рад выйти на паркет в последние 12 минут. У меня были проблемы с точностью передач, особенно в первой половине. Но, очевидно, я буду прибавлять от игре к игре и верну свой ритм», — приводит слова Джеймса ESPN AR.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.