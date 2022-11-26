Леброн Джеймс высказался о возвращении на паркет после травмы

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою первую игру после возвращения на паркет. Напомним, он был вынужден пропустить последние пять матчей из-за растяжения левой приводящей мышцы.
В матче с «Сан-Антонио Спёрс» (105:94) Леброн стал вторым по результативности игроком встречи, набрав 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. Восемь очков он записал на свой счёт в последней четверти.
«Сегодня утром я чувствовал себя очень хорошо. Поэтому понимал, что хочу прийти сюда и посмотреть, в какой я форме. Я чувствовал в себе силы.
Четвёртая четверть всегда была моей любимой. Это время для победы, это время для снятия всех вопросов по игре, я всегда рад выйти на паркет в последние 12 минут. У меня были проблемы с точностью передач, особенно в первой половине. Но, очевидно, я буду прибавлять от игре к игре и верну свой ритм», — приводит слова Джеймса ESPN AR.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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