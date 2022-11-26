Кевин Дюрант: круто видеть Леброна на пороге истории
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о близости Леброна Джеймса к установлению рекорда по количеству очков за всю историю НБА.
На данный момент звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет за всю карьеру 37 311 набранных очков, уступая в рейтинге результативности лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков).
«Круто быть № 1 в чём-либо среди восьми миллиардов человек в мире, так что лидерство в рейтинге по количеству очков принесёт ему кучу положительных эмоций. Здорово быть на пороге истории и видеть это вживую. Вы, наверное, даже не можете описать те эмоции и чувства, которые предстоит испытать Леброну, его семье и друзьям», — приводит слова Дюранта ESPN AR.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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