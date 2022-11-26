Форвард УНИКСа назвал факторы уверенной победы над «Локомотивом-Кубань»

Форвард УНИКСа Станислав Ильницкий назвал главные факторы победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:70).
«Мне было приятно вернуться в Краснодар и сыграть в «Баскет-холле», благодарю местных болельщиков за то, что тепло приветствовали меня. Мы активно начали встречу и уже в первой четверти сделали серьёзный задел. У нас всё получалось в нападении, мы бежали в быстрые прорывы и не давали послаблений в защите.
Большое преимущество в счёте нам удалось добыть за счёт агрессии и давления на мяч. Считаю, что на протяжении 30 минут мы выглядели уверенно и в защите, и в нападении», — приводит слова Ильницкого пресс-служба УНИКСа.
УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.
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