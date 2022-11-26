Дэрил Мэйкон: УНИКС показал свою лучшую защиту
Поделиться
Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:70), отметив качественную игру в защите.
«Это был отличный матч. Считаю, что на протяжении трёх четвертей мы показывали свою лучшую защиту на сегодняшний день. Конечно, в заключительном отрезке могли бы сыграть лучше. В любом случае мы продолжали оставаться командой и доверяли друг другу. Рады, что нам удалось добыть важную выездную победу», — приводит слова Мэйкона пресс-служба УНИКСа.
УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
12:30
-
12:26
-
11:44
-
11:28
-
11:21
-
11:13
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:00
-
09:32
-
09:02
-
08:18
-
06:31
-
06:27
-
04:57
-
00:47
-
00:38
-
00:37
-
00:00
- 25 ноября 2022
-
22:57
-
22:30
-
21:55
-
21:32
-
21:05
-
20:04
-
20:02
-
19:16
-
18:35
-
18:17
-
16:02
-
15:18
-
13:53
-
12:59
-
11:53
Партнерский контент