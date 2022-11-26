Дэрил Мэйкон: УНИКС показал свою лучшую защиту

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:70), отметив качественную игру в защите.



«Это был отличный матч. Считаю, что на протяжении трёх четвертей мы показывали свою лучшую защиту на сегодняшний день. Конечно, в заключительном отрезке могли бы сыграть лучше. В любом случае мы продолжали оставаться командой и доверяли друг другу. Рады, что нам удалось добыть важную выездную победу», — приводит слова Мэйкона пресс-служба УНИКСа.



УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.

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