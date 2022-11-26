Леброн назвал лучшего игрока НБА в последних матчах

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал партнёра по команде центрового Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги в последних матчах.
«Леброн сказал, что Энтони Дэвис был лучшим игроком лиги в течение нескольких последних матчей, пока сам лечил повреждение», — передаёт слова Джеймса журналист Майк Трудель в своих социальных сетях.
В последнем матче с «Сан-Антонио Спёрс» (105:94) Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков, 15 подборов и четыре результативные передачи.
Недавно Энтони повторил достижение легендарного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, став лишь вторым игроком «Лейкерс», кому удавалось набирать больше 30 очков и совершать более 15 подборов в четырёх матчах подряд.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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