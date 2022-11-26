«Есть над чем работать». Дрэймонд Грин с осторожностью оценил игру «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу своей команды в матче с «Ютой Джаз» (129:118).

Он считает, что, несмотря на серию 7-3 в последних 10 встречах, «воинам» предстоит ещё много работы, но ситуация начинает стабилизироваться, поскольку команда находит свой ритм и по-прежнему рассчитывает закончить регулярный чемпионат на вершине Западной конференции.

«Думаю, нам есть над чем работать, но ситуация постепенно стабилизируется. Мы начинаем играть в наш баскетбол как в атаке, так и в защите. Парни заводятся и чувствуют необходимый ритм, который позволяет побеждать на высоком уровне. Мне кажется, все стали осознавать это», — цитирует Грина Yahoo Sports.

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