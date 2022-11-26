Стефен Карри высказался о прогрессе партнёров по команде

Звёздный лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал победу своей команды в матче с «Ютой Джаз» (129:118), выделив прогресс одноклубников.

«Очевидно, Клэй Томпсон повысил процент реализации бросков и стал лучше принимать решения в атаке. Джордан Пул был просто агрессивным. Это то, чего мы от него хотим. Он должен быть агрессивным, и тогда мы увидим результат давления на защиту соперника. Эндрю Уиггинс тоже стал бросать на высоком уровне.



Мы стали лучше играть в переходных фазах. Всё сходится к тому, что нужно стараться действовать как можно проще, и тогда мяч сам найдёт открытого игрока», — приводит слова Карри пресс-служба «Уорриорз».

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.