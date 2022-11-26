Вице-председатель «Детройта»: в США есть расизм, антисемитизм и все формы нетерпимости

Бывший агент, а ныне вице-председатель «Детройт Пистонс» Арн Теллем провёл с игроками, персоналом и тренерским штабом команды беседу об опасности антисемитской пропаганды. Функционер отметил, что в США в последние годы наблюдается рост нетерпимости к различным категориям населения.

«Беседа была в контексте просвещения и образования. Мне тяжело это осознавать, но с 2015 или 2016 года наша страна действительно была разделена. Столько ненависти было выплеснуто против многих категорий людей, совсем недавно, например, — против геев в Колорадо. В этой стране развились расизм, антисемитизм и все формы нетерпимости.

И для меня самым важным в этой встрече было то, что она объединила всех нас. Меня очень воодушевило, что игроки и тренерский штаб в подавляющем большинстве положительно отозвались об опыте, который они получили во время нашего общения. Они захотели узнать больше и выразить поддержку для решения этой проблемы», — цитирует Теллема Yahoo Sports.

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