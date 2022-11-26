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Томпсон рассказал Пулу, как повысить процент реализации бросков

Томпсон рассказал Пулу, как повысить процент реализации бросков
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал партнёру по команде Джордану Пулу, как вернуться на прежний уровень и повысить процент реализации бросков.

«Я просто сказал Джордану, что был в такой ситуации много раз. Со мной такое случалось в каждом сезоне. Я дал ему совет: играй с большим стремлением, с такой же уверенностью, и снова будешь набирать по 36 очков после 20 бросков», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Джордан Пул был в прошлом сезоне одним из лучших игроков лиги, выходящих на замену. Он набирал в среднем за матч 18,5 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 4,0 результативных передачи.

Перед началом сезона-2022/2023 «Уорриорз» вознаградили Пула продлением контракта на $ 140 млн. Соглашение рассчитано на четыре года. Однако, по мнению многих, Джордан не оправдывает возложенные на него ожидания.

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