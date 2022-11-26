Дуайт Ховард травмировался в чемпионате Тайваня

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард получил травму во время второго матча в чемпионате Тайваня и выбыл из строя на две недели, сообщает BasketNews. Как сообщает источник, травма игрока не является серьёзной, однако он почувствовал дискомфорт в колене во время домашнего матча в прошлое воскресенье.



По итогам встречи Ховард оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач.



Ранее сообщалось, что 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.



В прошлом сезоне в составе «Лейкерс» Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.



За карьеру Ховард трижды становился лучшим оборонительным игроком, восемь раз входил в символические сборные сезона и участвовал в восьми Матчах всех звёзд.