«Они в непростой ситуации». Дрэймонд Грин назвал проблему Уайзмена, Куминга и Муди

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему у молодых игроков команды не получается заявить о себе.
«Вот одна из тех вещей, о которых я хотел высказаться. Молодые парни оказались в непростой ситуации. Джонатан Куминга был выбран под седьмым номером, Моузес Муди – под 14-м, Джеймс Уайзмен – под вторым. Обычно такие парни попадают в отстойные команды и делают всё для того, чтобы становиться лучше Это не наша ситуация.
От этих парней в их первом или втором сезоне ожидают вклад чемпионского уровня. Если вы поместите остальных интересных новичков в нашу ситуацию, произойдёт то же самое. Всё дело в том, что они играют в плохих командах. У них есть возможность ошибаться и расти, чего не могут наши парни», – сказал Грин на пресс-конференции.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
- 26 ноября 2022
-
20:33
-
19:07
-
18:59
-
17:58
-
16:42
-
15:50
-
15:24
-
14:30
-
14:10
-
13:54
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:26
-
11:44
-
11:28
-
11:21
-
11:13
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:00
-
09:32
-
09:02
-
08:18
-
06:31
-
06:27
-
04:57
-
00:47
-
00:38
-
00:37
-
00:00
- 25 ноября 2022
-
22:57
-
22:30