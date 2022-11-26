«Они в непростой ситуации». Дрэймонд Грин назвал проблему Уайзмена, Куминга и Муди

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему у молодых игроков команды не получается заявить о себе.

«Вот одна из тех вещей, о которых я хотел высказаться. Молодые парни оказались в непростой ситуации. Джонатан Куминга был выбран под седьмым номером, Моузес Муди – под 14-м, Джеймс Уайзмен – под вторым. Обычно такие парни попадают в отстойные команды и делают всё для того, чтобы становиться лучше Это не наша ситуация.

От этих парней в их первом или втором сезоне ожидают вклад чемпионского уровня. Если вы поместите остальных интересных новичков в нашу ситуацию, произойдёт то же самое. Всё дело в том, что они играют в плохих командах. У них есть возможность ошибаться и расти, чего не могут наши парни», – сказал Грин на пресс-конференции.

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