Лукич рассказал о том, как «Пари Нижний Новгород» может победить в матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Нижнем Новгороде 27 ноября.
«Наш ближайший соперник, «Зенит» — это коллектив-чемпион, и они доказали свой статус в предыдущем матче с «Самарой». Длинная скамейка позволяет им доминировать над любым соперником.
В первой половине игры в Санкт-Петербурге мы не сумели справиться с их контактным баскетболом. Сумеем ли справиться с ним сейчас в Нижнем Новгороде — это ключевой момент для нас в завтрашнем матче. Если будем отрабатывать в каждой детали на 150 процентов, у нас появится шанс», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
00:02
- 26 ноября 2022
-
23:44
-
22:47
-
21:53
-
20:58
-
20:33
-
19:07
-
18:59
-
17:58
-
16:42
-
15:50
-
15:24
-
14:30
-
14:10
-
13:54
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:26
-
11:44
-
11:28
-
11:21
-
11:13
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:00
-
09:32
-
09:02
-
08:18
-
06:31
-
06:27
-
04:57
-
00:47
Партнерский контент