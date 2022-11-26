Лукич рассказал о том, как «Пари Нижний Новгород» может победить в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Нижнем Новгороде 27 ноября.



«Наш ближайший соперник, «Зенит» — это коллектив-чемпион, и они доказали свой статус в предыдущем матче с «Самарой». Длинная скамейка позволяет им доминировать над любым соперником.



В первой половине игры в Санкт-Петербурге мы не сумели справиться с их контактным баскетболом. Сумеем ли справиться с ним сейчас в Нижнем Новгороде — это ключевой момент для нас в завтрашнем матче. Если будем отрабатывать в каждой детали на 150 процентов, у нас появится шанс», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».