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Яннис Адетокунбо назвал игрока, который может превзойти его

Яннис Адетокунбо назвал игрока, который может превзойти его
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо поделился мнением о тяжёлом форварде «Кливленд Кавальерс» Эване Мобли.

«Он может стать лучше, чем я. Я не вижу причин для обратного. Всё будет зависеть от него. Я всегда буду стараться стать лучше. Каждый день. Но у него есть необходимый набор навыков, чтобы стать хорошим игроком. Его рост превышает 210 сантиметров, он хорошо двигается, он умеет бросать.

И он очень умён. Он смотрит записи других игроков, и это здорового для молодого баскетболиста. Если он будет серьёзно отнсоится к игре, то он может стать великим», — приводит слоава АдетокунбоCleveland Plain Dealer.

Мобли проводит второй полноценный сезон в НБА. В среднем за игру он набирает 14,6 очка и совершает 8,5 подбора.

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