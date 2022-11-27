Гордон Хэйворд сломал лопатку и выбыл на неопределённый срок

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. У спортсмена был диагностирован перелом лопатки.



По первоначальной оценке предполагалось, что у игрока ушиб, однако рентген выявил перелом. Примечательно, что Хэйворд успел сыграть с повреждением на этой неделе, а также мог выйти против «Миннесоты» в пятницу.



Гордон Хэйворд в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем за игру 16,3 очка, совершая 4,3 подбора и отдавая 4,4 результативной передачи.

Напомним, в 2021 году Хэйворд подписал четырёхлетний контракт с «Шарлотт Хорнетс» на $ 120 млн. Ранее баскетболист выступал в «Бостоне».