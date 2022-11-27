Результаты всех матчей НБА 27 ноября, турнирная таблица

27 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Торонто Рэпторс» – «Даллас Маверикс» – 105:100.
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» –118:105.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 138:143.
«Финикс Санз» – «Юта Джаз» – 113:112.
В самом результативном матче дня наиболее значимый вклад в победу «Лос-Анджелес Лейкерс» внёс лидер команды Леброн Джеймс. В игре с «Сан-Антонио Спёрс» он оформил дабл-дабл и набрал 37 очков, сделав 11 подборов и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 21 очко, три подбора и шесть передач. Самым результативным игроком у «Спёрс» стал форвард Келдон Джонсон, у которого 26 очков, 10 подборов и три передачи. Также стоит выделить разыгрывающего Тре Джонса. Он набрал 23 очка, сделал восемь подборов и 13 передач.
- 27 ноября 2022
-
07:59
-
06:38
-
01:01
-
00:57
-
00:02
- 26 ноября 2022
-
23:44
-
22:47
-
21:53
-
20:58
-
20:33
-
19:07
-
18:59
-
17:58
-
16:42
-
15:50
-
15:24
-
14:30
-
14:10
-
13:54
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:26
-
11:44
-
11:28
-
11:21
-
11:13
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:00
-
09:32
-
09:02
-
08:18