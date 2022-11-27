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Результаты всех матчей НБА 27 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 27 ноября, турнирная таблица
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27 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Торонто Рэпторс» – «Даллас Маверикс» – 105:100.
«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер» –118:105.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 138:143.
«Финикс Санз» – «Юта Джаз» – 113:112.

В самом результативном матче дня наиболее значимый вклад в победу «Лос-Анджелес Лейкерс» внёс лидер команды Леброн Джеймс. В игре с «Сан-Антонио Спёрс» он оформил дабл-дабл и набрал 37 очков, сделав 11 подборов и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 21 очко, три подбора и шесть передач. Самым результативным игроком у «Спёрс» стал форвард Келдон Джонсон, у которого 26 очков, 10 подборов и три передачи. Также стоит выделить разыгрывающего Тре Джонса. Он набрал 23 очка, сделал восемь подборов и 13 передач.

Турнирная таблица НБА
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