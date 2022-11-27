Расселлу Уэстбруку рассекли лоб

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил сильное рассечение лба в матче своей команды с «Сан-Антонио Спёрс» (143:138).

За две минуты до окончания третьей четверти Уэстбрук выиграл подбор после неудачной попытки забить сверху, поймал на паузе центрового «Спёрс» Зака Коллинса, после чего снова пытался сделать бросок. Однако Коллинс, пытаясь накрыть Расселла, жёстко попал ему локтем по лбу, после чего у игрока «Лейкерс» началось сильное кровотечение.

Уэстбрук быстро поднялся с паркета и двинулся к Коллинсу, высказывая в резкой форме недовольство. На паркете произошла небольшая стычка между игроками, которую быстро удалось остановить.

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Судьи после просмотра видеоповтора выписали Уэстбруку технический фол, а Коллинса удалили с площадки.