«Его здоровье важнее, чем игра». Леброн оказал помощь Уэстбруку после жёсткого фола

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказал помощь товарищу по команде Расселлу Уэстбруку после жёсткого фола в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (143:138).

В третьей четверти центровой «Спёрс» Зак Коллинс пытался заблокировать бросок Расса, однако попал ему локтем по лбу, после чего у игрока «Лейкерс» началось сильное кровотечение. Леброн, увидев последствия удара, сразу подошёл к товарищу и приложил к рассечению полотенце, после чего помог ему покинуть площадку.

«Его здоровье важнее, чем игра в баскетбол. Мы просто попытались остановить это и позволить медицинскому персоналу cделать свою работу после того, как отвели Расса на скамейку. Мы всегда были хорошими братанами ещё до того, как стали товарищами по команде», — приводит слова Джеймса ESPN AR.

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