«Это говорит о наличии братства». Наставник «Лейкерс» оценил поступок Леброна

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил поступок форварда команды Леброна Джеймса в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (143:138). Он помог Расселлу Уэстбруку оправиться от последствий жёсткого фола и предотвратил серьёзную стычку между игроками.

«Именно так выглядит сплочённость. Нужно всегда быть рядом со своим товарищем по команде. Уэстбрук получил удар в голову, но Леброн смог предотвратить обострение ситуации. Он попытаться успокоить Расса. В твоей команде парень получает рассечение, у него кровь на лице, и он, разумеется, очень недоволен.

И то, что Леброн оказался рядом, говорит о наличии братства. Нам нужен такой образ, такие действия, такая вера друг в друга. Это должно стать визитной карточкой нашей команды», — приводит слова Хэма ESPN AR.

Напомним, в третьей четверти центровой «Спёрс» Зак Коллинс пытался заблокировать бросок Расса, однако попал ему локтем по лбу, после чего у игрока «Лейкерс» началось сильное кровотечение. Леброн, увидев последствия удара, сразу подошёл к товарищу и приложил к рассечению полотенце, после чего помог ему покинуть площадку.

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Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».