32 очка Уорнера помогли «Енисею» обыграть «Астану»

Красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 89:76 (23:17, 20:18, 25:10, 21:31).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 32 очка. 16 очков записал на свой счёт Тимофей Герасимов. В составе «Астаны» лучшую результативность показал Кваме Вон — на его счету 18 очков.



Следующий матч «Енисей» проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», встреча состоится 4 декабря.