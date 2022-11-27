32 очка Уорнера помогли «Енисею» обыграть «Астану»
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Красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 89:76 (23:17, 20:18, 25:10, 21:31).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 32 очка. 16 очков записал на свой счёт Тимофей Герасимов. В составе «Астаны» лучшую результативность показал Кваме Вон — на его счету 18 очков.
Следующий матч «Енисей» проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», встреча состоится 4 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 ноября 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
89 : 76
Астана
Астана, Казахстан
Енисей: Уорнер - 26, Герасимов - 11, Белянков - 8, Гудумак - 5, Трушкин - 5, Балашов - 4, Викторов - 4, Мотовилов - 4, Томпсон - 4, Бабушкин, Коулмен, Сонько
Астана: Аксёнов - 7, Вон - 5, Майерс - 4, Джонсон - 2, Марчук - 2, Марчук - 2, Балашов, Гаврилов, Лиходей, Майдекин, Мурзагалиев, Щербак
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