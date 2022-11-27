«Чернокожий не стал бы просто расстраиваться». Баркли — о скандале вокруг Ирвинга

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал лигу за слишком мягкую позицию в отношении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который в своих соцсетях оставил ссылку на антисемитский фильм и был дисквалифицирован за это на восемь матчей.

«Я сразу же обрушился на Кайри с критикой, потому что он совершил глупый поступок. Это было неуместно. Я сказал Адаму Сильверу: «Вы должны были отстранить его неделю назад». Тем более Адам еврей: оскорбляют твою религию, а ты будешь платить ему $ 40 млн в год? Я также разочаровался в игроках, потому что они не выступили и ничего не сказали. Чернокожий не стал бы просто расстраиваться, если бы кто-то нарушил его права», — цитирует Баркли Fadeaway World.

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