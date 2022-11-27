Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн объяснил, почему никогда не переживает о спаде в реализации бросков

Леброн объяснил, почему никогда не переживает о спаде в реализации бросков
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его никогда не беспокоит спад в точности броска, так как он знает, сколько сил вложил в развитие этого навыка.

В этом году многие эксперты отмечали у Леброна проблемы с броском из-за дуги. В какой-то момент он даже находился на предпоследнем месте по реализации трёхочковых.

«Я слишком много работаю, чтобы у меня не падал процент реализации бросков, поэтому, когда меня спрашивают об этом во время сезона, я отвечаю, что меня это не беспокоит, потому что знаю, сколько труда и сил вложил в развитие этого навыка и вообще своей игры в целом», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Новость по теме
«Это говорит о наличии братства». Наставник «Лейкерс» оценил поступок Леброна

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022