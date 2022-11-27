«Зенит» не без труда обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга был «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 72:62 (17:16, 23:17, 16:8, 16:26).



Самым результативным игроком в составе победителей стал французский разыгрывающий Томас Эртель, в активе которого 17 очков, а также шесть результативных передач. Американский форвард Трэй Томпкинс принёс «Зениту» 15 очков. У «Пари Нижний Новгород» больше всего очков на счету американского разыгрывающего Джермейна Лав-Робертса (19).



В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с клубом «Астана». Встреча состоится 4 декабря. «Пари Нижний Новгород» 5 декабря проведёт выездной матч с «Минском».