«Зенит» не без труда обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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«Зенит» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга был «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 72:62 (17:16, 23:17, 16:8, 16:26).
Самым результативным игроком в составе победителей стал французский разыгрывающий Томас Эртель, в активе которого 17 очков, а также шесть результативных передач. Американский форвард Трэй Томпкинс принёс «Зениту» 15 очков. У «Пари Нижний Новгород» больше всего очков на счету американского разыгрывающего Джермейна Лав-Робертса (19).
В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с клубом «Астана». Встреча состоится 4 декабря. «Пари Нижний Новгород» 5 декабря проведёт выездной матч с «Минском».
Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
67 : 72
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 19, Бабурин - 17, Стребков - 9, Апич - 6, Йованович - 5, Хвостов - 5, Чадов - 4, Салаш - 2, Ганькевич, Карванен, Личутин, Понкрашов
Зенит: Эртель - 17, Томпкинс - 15, Томассон - 13, Соломон - 7, Клименко - 6, Захаров - 3, Карасёв - 3, Моня - 3, Фридзон - 3, Д. Кулагин - 2, Уимбуш, Хомсли
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