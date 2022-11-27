«Не тот менталитет». Тренер «Енисея» раскритиковал команду за 4-ю четверть с «Астаной»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (89:76).
«Поздравляю своих ребят с победой. Безусловно, я доволен результатом, но остался недоволен психологическим настроем, который команда проявила в конце. Это не тот менталитет, который мы хотим видеть. К сожалению, этот момент психологической расслабленности и недоработок в плане менталитета преследуют нас с самого начала сезона. Я знаю, что нужно для этого сделать, но пока мы неуспешны в том, чтобы добиться того результата, который нам нужен. Но мы будем стараться», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Енисей» проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань».
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