Лукич назвал два ключевых момента, повлиявших на результат с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу поражения в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ (67:72).
«В первую очередь я хотел бы поздравить «Зенит» с заслуженной победой. Вы уже видели, что, начиная с матча в Перми, наша команда несколько подняла уровень своей игры, и сегодня это было тоже заметно. Мы имели реальный шанс взять этот матч, однако я должен отметить два ключевых момента, повлиявших на результат. Во-первых, было четыре лэй-апа, когда мы шли в проход на пустое кольцо, и у нас выбивали мяч, то есть это наши ошибки при защите мяча. Во-вторых, было четыре лэй-апа, которые мы промазали сами. Итого восемь ситуаций, где недоработали. Реализуй мы хотя бы два момента из восьми, уже можно было бы рассчитывать на ничью. А так качество игры «Зенита» сегодня перевесило», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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