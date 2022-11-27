Перкинс сравнил себя с Леброном

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Просто дружеское напоминание, что Леброн – мой ровесник. У меня уже вторая карьера, а он до сих пор угощает этих мальчишек обедами из 39 крылышек на любой площадке! Боже, храни Америку», — написал Перкинс в социальных сетях.

На данный момент звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет за всю карьеру 37 311 набранных очков, уступая в рейтинге результативности лишь Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков).



Напомним, сегодня в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.



Лидер «Лейкерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: