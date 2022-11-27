Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (72:67).

«В первую очередь я хотел бы отметить защиту соперников, которую они продемонстрировали сегодня. Они вынудили нас совершить 22 потери, поскольку действовали очень агрессивно. Нам было тяжело на протяжении всего матча. Перед четвертой четвертью мы владели комфортным преимуществом и должны были просто завершить этот матч. Но в последний момент допустили фол при попытке трёхочкового броска и чуть было не затащили себя в сложную концовку. К счастью, завершили матч в свою пользу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с клубом «Астана». Встреча состоится 4 декабря.