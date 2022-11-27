В «Астане» назвали главную причину поражения в матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв назвал главную причину поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (76:89).
«Ожидали сегодня хорошую борьбу, жёсткую. Были готовы к этому.
Но продержались 18 минут и забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта. С конца второй четверти и до начала четвёртой не играли как команда ни в защите, ни в нападении. Это основная причина нашего поражения», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Енисей» проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», встреча состоится 4 декабря.
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