Джонс: безумие, что Леброн продолжает держать ту же форму всё это время, уже 20-й сезон

Игрок «Сан-Антонио Спёрс» Тре Джонс высказался по поводу звёздного форварда »Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Это безумие. Я помню, как рос, наблюдая, как он творит такие вещи… Безумие, что он продолжает держать ту же форму всё это время, уже 20-й сезон. Это действительно невероятно», — приводит слова Джонса ESPN.
Напомним, сегодня в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.
Лидер «Лейкерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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