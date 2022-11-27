Джонс: безумие, что Леброн продолжает держать ту же форму всё это время, уже 20-й сезон

Игрок «Сан-Антонио Спёрс» Тре Джонс высказался по поводу звёздного форварда »Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Это безумие. Я помню, как рос, наблюдая, как он творит такие вещи… Безумие, что он продолжает держать ту же форму всё это время, уже 20-й сезон. Это действительно невероятно», — приводит слова Джонса ESPN.

Напомним, сегодня в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.



Лидер «Лейкерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: