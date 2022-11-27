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Леброн Джеймс рассказал, над чем «Лейкерс» нужно срочно поработать

Леброн Джеймс рассказал, над чем «Лейкерс» нужно срочно поработать
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, над какими компонентами игры его команда должна провести работу.

«Я считаю, что нам нужно срочно улучшить перехват мяча в обороне и умение правильно переходить из защиты в нападение», — приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, сегодня в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.

Лидер «Лейкерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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