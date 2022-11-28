Зубац: злюсь на себя за шестой фол, потому что очень хотел сделать 30+30
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Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац дал комментарий по поводу своего удаления в четвёртой четверти матча с «Индианой Пэйсерс» (114:100). На тот момент хорват набрал 31 очко и сделал 29 подборов.
«Я очень злюсь на себя, потому что так сильно хотел сделать 30+30! Это больно. Я определённо не так счастлив, как должен быть.
Злюсь на себя, что не сдержался, но я просто ничего не могу с собой поделать. Каждый раз, когда кто-то идёт на кольцо, я стараюсь заблокировать его», — приводит слова Зубаца ESPN.
25-летний баскетболист мог стать четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось оформить дабл-дабл из 30 очков и 30 подборов.
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