Кузма: «Лейкерс» вновь взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы с травмами
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Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что «озёрники» смогли бы повторить успех сезона-2020 в прошлом году, если бы не проблемы с травмами.
«Лейкерс» вновь взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем игроков», — написал Кузма в социальных сетях.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Лейкерс» уступили в первом раунде «Финикс Санз». В том сезоне лидеры команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс провели 36 и 45 матчей соответственно. Сам Кузма в межсезонье перешёл в «Вашингтон Уизардс».
На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды семь побед при 11 поражениях.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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