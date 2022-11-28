Кузма: «Лейкерс» вновь взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы с травмами

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что «озёрники» смогли бы повторить успех сезона-2020 в прошлом году, если бы не проблемы с травмами.

«Лейкерс» вновь взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем игроков», — написал Кузма в социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Лейкерс» уступили в первом раунде «Финикс Санз». В том сезоне лидеры команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс провели 36 и 45 матчей соответственно. Сам Кузма в межсезонье перешёл в «Вашингтон Уизардс».

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды семь побед при 11 поражениях.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: