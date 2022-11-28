Адетокунбо: невероятно, что Дончич может сделать для своей команды

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Неважно, победа или поражение, просто уважение со стороны сверстников — это всегда очень приятно.
Мне всегда нравится играть против лучших игроков лиги. Он невероятный игрок, невероятный талант, возможно, один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. Невероятно, что он может сделать для себя и своей команды», — приводит слова Адетокунбо ESPN.
Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
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