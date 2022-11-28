«Я способен на всё что угодно». Браун — о 37 очках с «Вашингтоном»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу своей игры в матче с «Вашингтон Уизардс» (130:121).

На счету Брауна 36 очков, пять подборов и две передачи.

«Я продолжаю делать свою работу. Я делал это всё это время. Я думаю, что способен на всё что угодно. Так что просто выхожу сюда, играю с товарищами по команде, получаю удовольствие. Игра сама всё расставила по местам», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

После 20 игр регулярного чемпионата «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 16 побед и четыре поражения. «Вашингтон» идёт на 10-м месте — 10 побед, 10 поражений.

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