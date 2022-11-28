Гомельский: через 5–6 лет баскетбольные школы Хорватии начнут выдавать отличный продукт

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу развития баскетбола в Сербии и Хорватии.

«Во всех странах бывшей Югославии футбол является самым популярным видом спорта. Баскетбол — на втором месте.

Почему в Сербии баскетбол развит лучше, чем в Хорватии? Дело в том, что большинство талантливых и опытных тренеров проживают в Сербии. Большинство из них там и работают. В Хорватии несколько поздно спохватились. Но загребская академия баскетбола уже целое десятилетие работает очень качественно. Думаю, что ещё 5–6 лет, и детские баскетбольные школы Хорватии начнут выдавать отличный продукт», — написал Гомельский на своём официальном сайте.