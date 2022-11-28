Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: через 5–6 лет баскетбольные школы Хорватии начнут выдавать отличный продукт

Гомельский: через 5–6 лет баскетбольные школы Хорватии начнут выдавать отличный продукт
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу развития баскетбола в Сербии и Хорватии.

«Во всех странах бывшей Югославии футбол является самым популярным видом спорта. Баскетбол — на втором месте.

Почему в Сербии баскетбол развит лучше, чем в Хорватии? Дело в том, что большинство талантливых и опытных тренеров проживают в Сербии. Большинство из них там и работают. В Хорватии несколько поздно спохватились. Но загребская академия баскетбола уже целое десятилетие работает очень качественно. Думаю, что ещё 5–6 лет, и детские баскетбольные школы Хорватии начнут выдавать отличный продукт», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022