«Они способны набирать по 100 очков». В «Автодоре» высказались об игре с «Локо»
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Локомотивом-Кубанью» в Единой лиге ВТБ.
«Локо» – очень хорошая команда, особенно в нападении. Мы не сможем даже помышлять о победе, если не будем отлично играть в обороне. Они способны набирать по 100 очков в каждом матче. Так что у нас возникнут очевидные проблемы, если мы не будем защищаться.
Мы по-прежнему играем без Саши Петенева. Однако хорошая новость заключается в том, что остальная команда готова к матчу. У нас была невероятно тяжелая дорога в Краснодар, но мы собираемся отдохнуть и надеемся сыграть хорошо», — приводит слова Руссо официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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