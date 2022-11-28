Эксперт: для «Лейкерс» настало лучшее время, чтобы обменять Дэвиса

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд уверен, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса.



«Лейкерс» претендуют на титул? Нет. Им нужны ещё три игрока околозвёздного уровня. Останется ли Дэвис в строю, здоровым, до конца года? Вы знаете ответ. Сейчас лучшее время, чтобы обменять Дэвиса. Покупайте дёшево, продавайте подороже.



На Востоке много команд, которые смотрят на свой состав и думают, как им сохранить своё. Думаю, «Селтикс» могут получить Энтони Дэвиса, а «Лейкерс» – Роберта Уильямса, и, может, ещё одного игрока», — приводит слова Каухерда YardBaker.



В этом сезоне Дэвис принял участие в 16 матчах, набирая в среднем за игру 26,3 очка, совершая 12,8 подбора и отдавая 2,5 результативных передачи.



Недавно Дэвис сумел повторить достижение легендарного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, став лишь вторым игроком «Лейкерс», которому удавалось набирать больше 30 очков и совершать более 15 подборов в четырёх матчах подряд.