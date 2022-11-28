«Если вы всё испортите, вас заменят». Кевон Луни рассказал о сложностях игры с Карри

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Кевон Луни рассказал о сложностях игры с лидером команды и соотечественником Стефеном Карри.

«Первые пару лет я не чувствовал, что я в состоянии ловить его передачи. Он может бросить мяч через шею, а может передать за спину. Он может проигнорировать вас первые два раза, а затем сделать к вам шаг. А это не то, что можно просчитать.

Некоторые из его передач приходят из ниоткуда. И если вы всё испортите, тогда вас быстро заменят. Я почувствовал, что вышел на уровень, когда понял, что парням стало нравиться играть со мной», – сказал баскетболист на пресс-конференции.

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